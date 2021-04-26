回憶殺》「秀場天王」豬哥亮下個月就逝世滿4年了，他過世前幾年飽受大腸癌所苦，但因放不下工作，延宕了治療黃金時期，讓當初的二期癌症硬生生拖延成末期，2017年5月15日禁不住病魔催殘病逝，享壽70歲，留給世人無限懷念，尤其是他寫下的歌廳秀傳奇歷史，而當年豬哥亮能紅遍台灣，甚至紅到大陸及東南亞，有個人功不可沒，女星張琪堪稱豬哥亮的貴人，當年多虧她背書，豬哥亮才能從南部往北發展，成為後來的「秀場天王」。

豬哥的秀場人生，發跡於家鄉高雄的藍寶石歌廳，因費貞綾某回臨時缺席，他緊急頂替，豬哥亮用最擅長的台語調侃來賓、講笑話，獨特的主持風格不但因此被看見，更讓觀眾深深著迷，豬哥亮逐漸在南台灣站穩了腳步，只是當他準備北上發展時，卻遇到了「信任危機」。

當年張琪是《群星會》台柱，人氣火燙。(中時資料照片)

當年豬哥亮欲拓展北部市場，但北部的秀場老闆不熟悉也不信任這樣的風格，甚至一度沒人要出錢開秀，這時豬哥亮的貴人出現了，她是《群星會》台柱張琪，多年前張琪接受《自由時報》採訪，表示當年她就覺得豬哥亮會紅，因此自願出面為他背書，還說願意自掏腰包出豬哥亮作秀的酬勞，說動了老闆，於是豬哥亮北部的第一場秀在敦化南路老天王餐廳上演，果真大爆紅，而豬哥亮自此邀約不斷，接到手軟，跑行程跑到腳軟。

多虧張琪當年替豬哥亮北上作秀背書，才有後來的秀場天王。(中時資料照片)

在那之後，張琪常上豬哥亮的秀，她當時是一個完全不會說台語的女星，遇上最愛用台語主持的男人，兩人從不RE稿，都是直接台上見真章，玩翻「破台語梗」，張琪笑豬哥亮「馬桶蓋」，豬哥亮笑她「蟾蜍(台語)」，這是兩人最經典的橋段，就是在舞台上自然發展出來的。

張琪老早就認識豬哥亮，也常跟他合作，自然看過天王好友「賭瘋了」的那段時光，張琪說豬哥亮當時錄影錄沒完，也賭個沒完，在後台豪賭大家樂，簽支票像在簽衛生紙，一張動輒百萬，一晚就賭了600萬，這在當時是天價，張琪看了忍不住勸他：「豬仔！你別簽！」，但豬哥亮已深陷其中，但他沒忘記張琪恩情，反倒跟她說，這攤如果賭贏，就讓她不用再唱了，「以後都我包場！」，讓張琪一輩子清幽度日，只是十賭九輸，豬哥亮也逃不出這法則，讓張琪感嘆不已，直言豬哥亮不是壞人，無奈「賭害到他了」。

(中時新聞網)