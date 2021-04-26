衛福部長陳時中26日宣布，因應華航機師於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，對全數機師人員進行採檢，今日再新增2名採檢者檢出陽性（案1102、案1105）。

據統計，華航已累計9名機師及1名機師的家人確診。

指揮中心說明，案1102為本國籍30多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今（2021）年4月6日至4月9日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在臺期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返臺後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒（37.8度）等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診（Ct值18）。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。

指揮中心表示，案1105為本國籍40多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診（Ct值32），個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計203,734例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含201,523例排除），其中1,104例確診，分別為979例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,046人解除隔離、45人住院隔離中。

(工商 )