炎炎夏日即將來臨，如果不想要被曬老、曬出斑點，出門一定要抹上足夠防曬係數的防曬乳來保護肌膚。如果有化妝習慣的人，都知道防曬乳對後續底妝的影響很大，不但要有足夠的防曬係數，適度的保養成分更能讓後續粉底更服貼。今年夏天前夕，THREE、ALBION、DEW推出三款高防曬係數的產品，正在物色夏季臉部防曬的人不能錯過。

▍1.THREE豔陽全效UV粉底液 SPF50+ PA++++

THREE全新推出「防曬粉底」，能夠修飾肌膚瑕疵，膚色看起來更均勻、毛孔更細緻，另外擁有高防曬係數，在即將來臨的炎夏使用絕對有足夠的防護力。夏天最怕層層疊疊擦太多東西，一出門就黏膩脫妝，這款防曬粉底使用上很方便，基礎保養後使用這瓶即可達到足夠防曬和輕薄底妝的作用，不但能長時間控油，又能深入角質賦予潤澤持續保濕，淡妝派的人單擦這款粉底就能直接出門。

THREE豔陽全效UV粉底液 SPF50+ PA++++，質地水潤，用手就能輕鬆推勻全臉。（邱映慈攝）

▍2.ALBION超完美高效活妍隔離乳 SPF50+ PA++++

2021年全面升級的超完美高效活妍隔離乳兼具防護隔離、抗老修護、打底提亮三項功能，運用最新寬頻防曬因子及多種有效防曬成分，阻斷UVA及UVB兩種波長紫外線，不讓肌膚受到絲毫威脅；含有珍貴的「活化修護複合物」能修復老化與受損的肌膚細胞，並抑制黑色素生成；加入了頂級滋潤與保養成分，一抹在臉上，即刻感受無比水潤保濕，並可修飾提亮膚色，讓肌膚在受到完整保謢且膚色完美的狀態下，迎接後續底妝步驟。

ALBION超完美高效活妍隔離乳 SPF50+ PA++++。（圖／品牌提供）

▍3.DEW淨潤白UV防護美容液 SPF50 PA++++

DEW的淨潤白系列很受消費者喜歡，也是櫃點的熱賣商品，2021年DEW將美白概念放在防曬新品，首次推出「DEW淨潤白UV防護美容液」，精華液般質地易於肌膚上延展，均勻且緊密地服貼肌膚，提供因乾燥而黯沉的肌膚滿滿水潤，綻放明亮的透明感，抑制黑色素生成，預防斑點、雀斑形成，而且抗汗、抗水，是今年防曬的推薦新品。

DEW淨潤白UV防護美容液 SPF50 PA++++，質地清爽，擦上後綻放自然明亮的透明感，無論男女都很適合。（邱映慈攝）

(中時新聞網)