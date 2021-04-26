苗栗縣長徐耀昌將打造全縣200個關懷據點。（謝明俊攝）

銅鑼鄉新盛社區關懷據點成立，新隆國小太鼓隊表演慶賀。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌致贈15萬元開辦費給新盛社區關懷據點。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌致贈每位長輩小禮物。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌上台後，積極推動全縣各社區成立長輩關懷據點，讓長輩們能享受真正歡樂的退休生活，經過6年的努力，苗栗縣第182個社區關懷據點，26日上午在銅鑼鄉新盛社區活動中心正式揭牌成立，未來將朝設置200個據點為目標，讓全縣長輩都能享受良好照顧。

苗栗縣銅鑼鄉有10個村，由於地理環境及交通狀況不同，有部分社區關懷協會，是暫將2個社區合併在一起辦理，例如，26日上午揭牌啟用的新盛社區關懷據點，是因新隆村與盛隆村，在新雞隆老街上僅以一條苗119線相隔，距離相當近，因此，暫時規畫兩村合而為1，合設1個關懷據點。

設置「社區照顧關懷據點」是徐耀昌上任後全力推動的「十二大項幸福領航計畫」重點項目，為實踐「福栗佈老樂活園」，讓全縣長者能有健康及愉快的晚年生活，縣府以設置2百個據點為目標，志工人數達到3千2百多人，每個月透過據點服務照顧1萬3千5百名社區長輩，讓長者能就近到據點參與延緩老化活動及共餐服務。

縣內第182個關懷據點，26日上午在銅鑼鄉新盛社區活動中心揭幕啟用，新隆村及盛隆村內數10名長輩都趕來慶賀，長輩們還依照客家習俗，特別準備了客家麻糬來招待所有賓客。

新盛社區關懷據點為銅鑼鄉第6個據點，未來將由社區理事長陳石豐、幹部及全體志工共同努力，於每週1、4等2天，提供長輩們共餐服務、關懷訪視、健康促進活動。啟用典禮上，徐耀昌先致贈關懷據點15萬元開辦費，並致贈到場每位長輩，1人1分小禮物，徐耀昌希望關懷據點能提供長輩們充實的退休生活，為打造幸福苗栗而努力。

苗栗縣銅鑼鄉新盛社區關懷據點揭幕，新隆國小表演太鼓

(中時 )