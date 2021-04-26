立法院教文會今(26)日下午舉辦「雙語課程列入國民教育法、高級中等教育法政策評估」公聽會，教育部次長蔡清華會前受訪時提到，高教加上中小學，教育部共投入預算高達新台幣90億元，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）則認為，先弭平英語學習落差，再談相關作法。

蔡清華提到，政府發展雙語教育自2021年起至2024年，4年預計共投入新台幣百億元預算，教育部則占其中90億元左右，其中大專校院等高等教育部分為25億元，中小學方面則為65億元；計畫2030年全面達到雙語教育環境。

全教總則已聲明回應並認為，雙語教育政策應該分階段實施，目前雙語教育實驗實施的方式，由外師授課或由外師與中師共同授課，授課的科目先以體育、綜合等非學科為主，暫不以英文來教授數學、自然或社會等學科。然而這樣的方式，是否真正符合語言學習的策略。

全教總指出，要建構雙語教育環境，應先從消弭英語學習的落差著手，當學生的英語能力落差過大，不管是外師或是中師直接以英語授課，學生先遭遇的反而是英文學習的困難，也將間接讓學生在學習學科產生挫折。

全教總指出，語言學習重在環境，當學生所處的環境包括聽、說缺乏英語的情境，所學到的英文缺乏練習與使用機會，就不容易學習，這也就是很多人的經驗，英文程度最好的時間點在高三，一旦缺乏始用英文的機會，語文程度也會跟著下降。

全教總認為，如果學子有機會到國外待上一陣子，一星期或是一個月也好，英文程度也會隨之跟著提升。情境向來是語言學習的重要關鍵。而情境的營造，必須在每一個環節不只學校，都同步跟上才有效果。

全教總呼籲政府，語言的學習更是跟文化息息相關，因此反問：「年紀過小開始學習英文，會不會讓我們的孩童喪失或分散對固有文化學習的機會？」年齡過小卻必須學習不同語言及文化，會不會造成學生學習負擔，或失去對原有文化的認同，恐怕是必須嚴肅以對的議題。

(旺報 )