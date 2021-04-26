80年代2大玉女歌手李碧華、錢幽蘭，雖然淡出演藝圈多年，仍讓不少粉絲難以忘懷，近日，兩人相約見面，外型凍齡飄仙氣，令人驚艷不已，也勾起網友滿滿回憶。

李碧華和錢幽蘭當年是唱片公司同門師姊妹，錢幽蘭更替她創作了《歲歲月月年年》，如今多年過去，兩人再度同框，粉絲也代李碧華發文，「昨天約了一位20多年沒見的朋友，現在錢幽蘭是遊戲軟體的CEO，很有成就，我們聊了一下午很愉快」。

李碧華、錢幽蘭時隔多年再同框。(圖／臉書「花樣年華李碧華經典再現」授權提供)

李碧華和錢幽蘭。(圖／臉書「花樣年華李碧華經典再現」授權提供)

只見她們雖年過半百，也已淡出歌壇，但仍保養得宜，氣質依舊，雖然有些網友認為錢幽蘭變蠻多的，乍看下認不出，不過兩人幾乎脂粉未施，皮膚還看起來很光滑，仍讓粉絲大讚「兩位還是凍齡美女」、「碧華姐都沒有變，還是那麼典雅」、「還是很正，都好有氣質」。

李碧華當年以溫柔、古典形象擄獲不少粉絲的心，和同時期的校園歌手羅吉鎮合唱《神話》，開啟校園歌曲男女對唱的先例，而大賣20萬張的《浮水印》專輯，成為她的代表作，更和林慧萍、楊林及金瑞瑤齊名，不過她在1994年和台商陳昭全結婚後就淡出歌壇，育有一對兒女，雖然一直有被邀請再復出唱歌，但她很滿意現在的生活，頻頻婉拒邀約。

會唱又會寫歌的錢幽蘭，當年被包裝成了創作才女偶像出道，以歌曲《就在那一秒》爆紅，還被導演相中拍戲，《奮鬥的勇者》創下高收視率，她演活了劇中大小姐角色，還演唱片尾曲，將她推上事業高峰，她也編過上百首歌曲，李玟的《我依然是你的情人》以及鄭秀文的《值得》等，都出自她之手，淡出歌壇的她，和日本籍老公結婚後育有2子，如今成為遊戲公司CEO，並在政大攻讀EMBA。

(中時新聞網)