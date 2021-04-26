北約駐阿富汗聯軍指揮官、美國陸軍上將米勒（Scott Miller）今天表示，聯軍已展開有秩序地從阿富汗撤軍的進程，也開始移交軍事基地和設備給阿富汗部隊。

路透社報導，米勒表示，他是遵照美國總統拜登（Joe Biden）指示行事。拜登決定終結這場美國在外國領土上歷時最久的戰爭，認為在阿富汗曠日廢時的棘手戰役，已無關乎美國的優先事項。

拜登本月稍早表示，他會在9月11日前從阿富汗撤出美軍。今年適逢紐約世界貿易中心（World Trade Center）與五角大廈遭受恐怖攻擊20周年。

米勒自2018年起擔任美軍與北約駐阿富汗「堅定支援任務」（Resolute Support Mission）指揮官，對抗塔利班（Taliban）和其他伊斯蘭激進團體。米勒表示，聯軍將繼續擁有「軍事手段和能力以在進行中的撤軍過程充分保護自己，同時將支持阿富汗安全部隊」。

米勒在阿富汗首都喀布爾（Kabul）告訴記者：「我曾有機會與塔利班政治委員會的塔利班成員對話，我告訴他們，恢復暴力、逼出軍事決定，將會是阿富汗和阿富汗人民的悲劇。」

1996年至2001年間，塔利班在阿富汗建立全國政權，後來以美國為首的國際部隊將之推翻。從此之後塔利班便以游擊隊的形式分散在阿富汗各地，控制廣大領土。

安全專家近幾週表示，他們懷疑塔利班不會讓美軍和平離開，特別在此時阿富汗部隊與塔利班的衝突仍未歇。

根據去年與塔利班達成的協議，外國部隊預計5月1 日起撤離。

米勒說：「當美軍完完全全撤出時，我們會移交（軍事）基地給阿富汗國防部與其他阿富汗部隊。」他並說塔利班已承諾要和伊斯蘭激進組織蓋達（Al-Qaeda）脫鉤。

塔利班政府庇護蓋達組織，正是美國在2001年911事件後進軍阿富汗的主因。

聯合國今年1月一份報告指出，阿富汗境內有多達500名蓋達成員，塔利班和他們維持密切關係。然而塔利班否認蓋達組織存在於阿富汗。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100426

(中央社)