華航機師染疫風暴持續擴大，指揮中心啟動航空公司機師採檢專案，對全體前艙機組員進行採檢，今日再新增2名陽性(案1102、案1105)。有媒體詢問若未來華航機師確診持續擴大，會不會有停飛可能，對此，陳時中回應不排除，但以目前的採檢結果來看，應該是不大可能。

華航機師染疫如雪球般擴大，今再增2名機師染疫，截至目前為止，加上輸出澳洲的印尼籍機師的兒子，已有10人確診。有媒體詢問，未來若持續有機師確診，是否會停飛或分批進行航班的可能。

對此，陳時中表示，目前的處置、時序上，跟他們的運作上，和進一步考量機師的飛航安全，到目前來說是可行的，但萬一我們今天一驗就爆出幾10個，當然就要有很多完整的措施（包包括停飛）。

不過陳時中強調，目前驗了500多人，檢驗出來召回採檢是1位，相對比例偏低，所以應該是不會有這樣一個大量、大規模的傳播鏈在裡面。

陳時中進一步說，今天新增的2例個案，還無法與過去7名染疫的華航機師串聯在一起，主要原因在於這9人各有不同的航程，目前研判是在各自飛國外航程的染疫可能性最高，至於這幾名機師的關聯性，可能還是要等1200多名機師全部驗完才能推斷。

至於國內其他航空公司是否還存有染疫未爆彈？陳時中說，將來要對其他航空公司機組員擴大採檢也不是不可能，但目前推斷還是因為華航出勤的母數較多，染疫風險自然就高，至於華航管理上是否有所失當？陳時中強調，有些時候完全避免染疫是很困難，這部分還要再調查。

(中時新聞網)