盛群(6202)首季營運淡季不淡，微控制器(MCU)市場大好，盛群第一季每股賺1.54元，為單季歷史次高。

盛群第一季營收14.64億元、年增加42%、季減少11.5%，第一季單季合併稅後淨利為3.47億元、年增加138.1%、季減少3.4%，以第一季加權在外流動股數計算，每股稅前盈餘為1.96元，每股稅後盈餘為1.54元，創下單季歷史次高。

盛群第一季營收占比，整體為控制處理器IC占比營收75%、微控制IC第一季出貨數量1.98億顆，較去年同期成長30%。

《光電股》揚明光Q1每股淨損0.28元 全年毛利率拚增
《半導體》NB市場催油門 鈺太飆漲停

(時報資訊)

#盛群 #第一季 #MCU #每股賺 #單季