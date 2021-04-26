工業大廠研華(2395)今（26）日宣布發表12款搭載英特爾（Intel）第三代Xeon可擴充處理器的全新產品，鎖定工業、網安及電信業等邊緣應用市場，並適用於混合雲部署與高速運算（HPC），支援邊緣到雲端各種類型，搶攻5G、智聯網（AIoT）等應用商機。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，疫情對全球社交活動及產業發展帶來極大衝擊與改變，亦加速企業及產業數位化轉型速度及迫切性。未來資料量仍是指數型爆炸成長，AI及5G仍是最重要的AIoT催化劑，端到雲的智慧物聯應用將更緊密結合。

面對上述發展面臨安全性、即時性及效能提升等更多挑戰，研華攜手英特爾，針對端到雲的工業邊緣應用、網安、雲基礎建設推出12款全新平台及產品，整合最新的AI加速、安全技術及加密加速器，可提供高效、高可靠、優異的工作負載配置。

蔡淑妍認為，結合研華深厚的設計製造經驗、彈性化的服務模式及物聯網深耕，新產品能為客戶在工業邊緣應用、網路安全和雲基礎建設建立成功基石。未來將持續與英特爾攜手合作，致力提升產業客戶的競爭優勢，建立物聯應用數位轉型典範。

研華此次推出的全新產品，包括超短機身無線存取和物聯網邊緣伺服器、高傳輸量網路安全應用平台、多節點超融合式基礎架構解決方案等，效能為前代產品的1.5倍，並將通過Intel Select解決方案認證，可加速虛擬無線接取網路（vRAN）新服務部署，降低實作風險。

研華指出，5G與AIoT結合後，將使本地端、邊緣及雲端處理資料量大增，研華此次推出的新平台具備更優越的基礎架構效能，伺服器和應用裝置系列產品則具備高效可靠、工作負載優化的配置，可在高度虛擬化的邊緣和數據中心環境中提供持續效能。

(時報資訊)