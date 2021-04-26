今日電子、傳產雙點火，台股大漲272.02點或1.54%，收17572.29點最高。受美元貶值影響，金屬原物料自2020下半年起開漲。國際銅價漲勢一波波，分析師預期今年英國倫敦金屬交易中心(LME)銅價有望站上1.2萬美元，線纜股今年首季獲利看俏，利多消息提振，今日獲多頭青睞，由華新(1605)、大亞(1609)領軍，類股收漲6.87%，與航運股漲幅共同稱霸大盤。

日前LME銅價每噸漲破9600美元，能否突破2月9617.2美元高點，市場屏息以待。華新挾著漲價題材及基本面良好，早盤上漲0.65元，以23.25元開出，買盤大舉敲進，盤中帶量上衝、直奔漲停，終場收在24.85元，成交量達9萬1889張。華新3月合併營收114.22億元，年增24.68%；首季合併營收288.54億元，年增19.26%。除了本業穩健向上，轉投資華新科(2492)、華邦電(2344)首季獲利將比去年同期好，綜合來看，法人預期華新首季獲利將較去年同期以倍數成長。

同樣受惠銅價漲價的還有華榮(1608)、大山(1615)及大亞，其中華榮小幅開高後，盤中漲幅逾8%，收漲8.75%、報27.95元創高，成交量達2萬3565張。華榮3月合併營收9.16億元，年增35.89%；認列賣股收益，首季合併營收22.5億元，登歷年同期新高。市場也預期首季每股盈餘不低於3元。大山收漲9.31%、報39.35元。3月合併營收3.54億元，年增53.46%；第一季合併營收7.87億元，年增41.33%，同步締新猷。

大亞盤中觸及漲停價29.7元，終場收漲9.81%、報29.65元，成交量7萬8794張。大亞3月合併營收24.1億元，年增42.3%；首季合併營收60.81億元，年增53.7%。去年合併營收、獲利雙登頂，淨利歸屬母公司8.5億元，每股盈餘1.45元。大亞多方布局，除了電線電纜本業，太陽能投資及電動車漆包線今年均邁入成長期，法人看好今年營收挑戰200億元、獲利挑戰10億元，且每股純益上看1.7元。展望後市，美國拜登總統基建，銅金屬需求量大增，及高盛先前直言銅為「新石油」，銅價漲勢或將持續，可多留意概念股走勢。

(時報資訊)