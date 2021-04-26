錯過了2個賽末點又救了1個賽末點，西班牙職業網球名將納達爾（Rafael Nadal）在2021巴塞隆納網球公開賽男單決賽，以6比4、6比7（6比8）、7比5力克希臘後起之秀西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下個人本季第一座冠軍，比賽時間也創下1991年開始紀錄數據以來，歷時最久的三盤賽事。

這場比賽打了3小時38分鐘，也是ATP今年賽季目前最漫長的一場三盤賽事，除了去年因為新冠肺炎大流行停辦一次，近10屆巴塞隆納公開賽，納達爾7度帶走冠軍，而賽事16屆，納達爾就12次封王。

巴塞隆納公開賽是紅土賽事，而紅土正是納達爾最拿手的場地，現年34歲的他，生涯12度打進本賽決賽都順利奪冠，可以說是主宰了這項在他家鄉舉辦的比賽，曾在2005年到2009年完成5連霸，2011到2013年及2016年到2018年又兩次達成3連霸，2019年準決賽飲恨奧地利提姆（Dominic Thiem），今年再度稱霸。

首盤納達爾在局數落後的劣勢下連拿4局而收下該盤，第二盤又先面臨被破發的危機，雖然順利找回氣勢，但也在局數5比4領先時錯過2個賽末點，並在搶七局被西西帕斯追回一盤，第三盤前10局兩人互保發球局，第10局西西帕斯出現破發點間賽末點，但納達爾硬是救下，隨後連下兩局結束這場對抗。

(中時 )