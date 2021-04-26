70歲的曹妻、林秋卿，是八德區公所「元老級隊員」，26日清晨不幸葬生火窟。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃園八德老舊公寓26日清晨大火，消防到場已全面燃燒，緊急入室搶救，曹姓父子成焦屍、母命危送醫仍不治。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曹家3人今（26）日清晨不幸葬生火窟，已年過7旬的曹家兩老都熱衷當志工，熱情和善，其中70歲的曹妻、林秋卿，是八德區公所「元老級隊員」，周六才幫忙母親節表揚事宜，近年志工服務時數逾252小時，發生憾事大家都很不捨，將全力協助後事。

八德一棟4層樓公寓清晨慘遭祝融，桃園市消防隊獲報到場已全面燃燒，因堆積大量雜物且鐵窗阻礙，救援困難，打火弟兄冒險入室，陸續在2樓起火層救出3人，但曹家3人都失去生命跡象，其中父子被救出時都已成焦屍，一度還向外求援的老母親被嗆昏遭火吻，緊急送醫仍宣告不治，已成家立業的小兒子獲悉趕至，情緒潰堤無法接受，鄰居透露曹家人前晚才相聚提前慶祝母親節，隔天就發生憾事天人永隔，讓人不勝唏噓，起火原因正由警消調查釐清。

轄區大勇里長劉信通第一時間獲報發生火警即趕抵現場，他表示曹家老夫妻退休後都熱心公益，曹翁在大勇國小當導護志工，直到前年中風、行動不便才暫歇，林婦則長期在衛生所和八德區公所當志工，待人和善且熱情，3個兒子都事業有成，老大和老三已成家立業分別住新竹和龍潭，不幸罹難的二兒子長期在大陸工作，因疫情返台、也照顧中風的老父，原訂5月再度赴陸，豈料發生憾事。

八德公所人員也表示，不幸罹難的林姓婦人，自公所1996年首次成立志工隊時就加入，是「元老級隊員」，曾在公所為民服務台指引路線，近年則加入社會課、擔任社福志工，非常有愛心，上周六公所舉辦模範母親表揚，林婦也到場協助接待、指引，另外也在衛生所服務，志工時數累積達252小時。

八德區長邱瑞朝、社會課長邱玉鳳、里長劉信通都協助慰問，邱瑞朝表示，除與曹家小兒子建立聯繫管道，也將協助申請火災死亡救助事宜，因屬重大火災，每人火災死亡救助金有20萬元，曹家3人將有60萬，後續喪葬也會協助聯合奠祭或安排慈善基金會免費處理喪葬事宜，會尊重家屬意願。

(中時 )