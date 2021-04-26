彰化縣賴姓道士在去年5月間不慎撞倒路旁鐵桶竟掉出一堆白骨，讓藏匿16年的情殺案曝光。賴姓男子懷疑李姓男子與前妻過從甚密，醋意大發殺害李男棄屍鐵桶內，屍首長達16年都已化成白骨。一審依殺人罪判處賴男徒刑13年6月；二審時，賴男的前岳母求情，並已以600萬元與家屬和解，台中高分院認為賴男犯後已見悔悟、有教化可能，而判12年6月，全案可上訴。

這起情殺案曝光過程離奇，賴姓道士在去年5月間到大村鄉的土地公廟拜拜，祈求貴人相助，他騎車進附近巷弄不慎撞倒水溝旁1只鐵桶，沒想到，鐵桶傾倒竟掉出一堆白骨，他緊急報警。警方在白骨旁發現1張破爛難以辨識的駕照，循線採證比對，追查出死者就是已失蹤16年的李男，經過濾交友圈查出賴男涉有重嫌。

賴男與洪女已在2002年離婚，但兩人仍同住，他並到前岳母的小吃店幫忙，發現洪女與李男關係日趨密切疑發展姊弟戀，埋下心結，他在2004年4月與李男偶遇發生口角，醋意大發的賴男憤拿石頭猛砸李男頭部，趁李男昏迷再以繩套頸勒死，將遺體載到老家裝入鐵桶，棄置水溝旁，在桶上堆置廢棄物掩人耳目。

全案曝光後，賴男表示：「埋藏在心中長達16年的祕密，終於解脫」，還曾2度寫信向家屬道歉，祈求諒解。賴男的前岳母在一、二審時也都替他求情，並且說明都是女兒不好，他離婚後還一直幫忙做生意、顧小孩，只是一時沒想清楚才犯下大錯，前岳母甚至還幫忙出和解金。

台中高分院審理時，賴男方面已與家屬以600萬達成和解，並取得家屬原諒。法官認為他犯後已有悔悟之心，有教化的可能，且與家屬和解，依殺人罪判刑12年6月。

(中時 )