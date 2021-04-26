昌禾教育事務基金會執行長李妍慧（右二）指出，「新竹不打小孩聯盟」目前已串連涵蓋診所、親職教室、家長團體、百貨商家、各領域公司行號與協會加入。（陳育賢攝）

4月30日是「國際不打小孩日」，人本教育基金會廣邀全國各界加入「430基地」，新竹市昌禾基金會26日率先響應籌組「新竹不打小孩聯盟」，全市並已串連206個單位參加，希望能拋磚引玉，讓愛擴散，堅決不打小孩，並透過建構友善的社會環境，終止暴力複製。

昌禾教育事務基金會執行長李妍慧指出，「新竹不打小孩聯盟」目前已串連涵蓋診所、親職教室、家長團體、百貨商家、各領域公司行號與協會加入，此聯盟希望以建立支持團體的模式，讓家長在遇到教養問題時，有參考討論的對象，遏止揍小孩的歪風。

她說，父母若對孩子施以不當的管教，這樣的受暴經驗很有可能會在兒童心理產生印記，導致長大成人後成為下個施暴的父母，製造更多受暴兒童。

根據專家腦科學研究指出，大腦會被體罰「打壞」。人類大腦前額葉皮質部位是用來控制情感或思考與抑制行動力，而受到體罰者的右前額葉皮質內側部分的體積平均會縮小19.1％，左前額葉皮質的背外側部體積則會縮小14.5％，且語言暴力等不當管教會導致用來掌管理解他人語言與對話等溝通最關鍵的聽覺皮質腫大。

李妍慧並以身為孩子的媽媽的角色分享親身的經驗表示，管教孩子「有時真的難免會很生氣」，但針對此狀況，根據專家的研究，提出了3個正向管教三法可幫助爸爸媽媽們。

首先是「避開情緒風險」，讓自己先離開現場，作8次腹呼吸，撐過90秒情緒浪潮。第2是「有需要，馬上開口」，當意識到自己需要幫手時，要即時溫和的開口，不要認為家人應該主動發現，最後導致雙方惡言以對。最後是「以正向語言取代負向語言，教出會思考的孩子」。

李妍慧指出，除了聯盟的組成之外，即日起會更積極規畫實體活動，預計在下半年邀請醫師與專家推出講座，提供爸爸媽媽們在教養路上實質的幫助，以認識體罰對孩子的影響，共同探討更有效、更輕鬆、更有愛的教育方式，建立1個不打小孩的社會。

此外，並在社群上發起「＃SpankOut Challenge不打小孩挑戰」，邀請大家分享自己的教養經驗，分享1天不打小孩的日常，以溝通取代體罰，不僅4月30日不打小孩日，更要天天都該把以人為本，用鼓勵代替懲罰，孩子真的不用打的。

(中時 )