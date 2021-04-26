日本預計兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發周邊國家不滿，但我駐日代表謝長廷卻屢為日本辯解，並堅稱台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發不滿，挨批根本是「助日」代表。對於謝長廷堅持混淆視聽、緊咬台電不放，台北市議員羅智強不忍了，建議謝長廷應辭官明志、早點滾。

謝長廷稱台灣核電廠也把含氚的核廢水排入海內，遭國民黨指控假消息後，仍繼續為日本護航，甚至被國民黨文傳會副主委黃子哲抓包偷改臉書文，想要魚目混珠。

羅智強今（26）日在臉書指出，謝長廷數度緊咬台電不放，在其臉書「舉證」核二廠排放核廢水；經濟部官員則反擊，日本福島事故核廢水已接觸燃料棒，放射性物質劑量高，台灣核電廠排入海中的廢水，主要是冷卻水，以及清洗廠房衣服、器具等低放射性廢水，兩者不同，且台灣核電廠放射物質含量高的「機件洩水」（即爐水），是將雜質固化後，剩餘廢水百分百回收再利用，並不會排入海中。

羅智強直呼，真的是受夠了這位「助日代表」，現在是民進黨執政，他卻為了護航日本一直咬台電、咬經濟部，「是把蔡英文當廢物嗎？」若這麼不爽蔡政府，「就辭官明志，早點滾吧」。

謝長廷遭酸「助日代表」，緊咬台電不放，因此台北市議員羅智強建議謝辭官明志，「早點滾吧」。（圖／摘自羅智強臉書）

此外，羅智強昨日也在臉書提到，發現謝長廷有一種症狀：看到日本腿就軟；並建議謝長廷，既然這麼愛日本，依規定在日本居住五年就可以申請歸化，何不乾脆申請入籍，做個堂堂正正的日本人呢？也許日本政府可以派任謝長廷來台灣，擔任日本駐台代表，這樣就可以名正言順的「助日」了。

(中時新聞網)