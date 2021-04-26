由於恙蟲喜停留在雜草尖端，花蓮市公所今派員前往中琉公園消毒。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮日前有名小朋友經常到花蓮市中琉公園嬉戲，疑似遭到恙蟲叮咬，高燒持久未退。花蓮市公所有鑑於此，除了加強小黑蚊防治工作外，由於其藥劑除蟲菊精對恙蟲也有防治效果，今也特別委請廠商至公園進行消毒作業。

市公所清潔隊長吳慶展說，日前有名幼兒園小朋友發燒，原先以為是感冒，到門診治療後，吃了藥物一直未改善，甚至還高燒不退，家長趕緊帶孩子前往醫院急診，住院後才發現小朋友身上疑有遭蚊蟲叮咬的痕跡，確診感染恙蟲病；由於小朋友經常到中琉公園遊玩，研判恙蟲可能藏匿在公園草叢堆裡。

吳慶展表示，恙蟲喜停留在雜草尖端，如荒野、草地、山谷、溪邊或田園的草叢裡，因此行走在雜草叢裡，較容易遭到恙蟲叮咬而罹患恙蟲病。

吳慶展指出，恙蟲、蚊蠅、小黑蚊、蟑螂等害蟲都屬節肢動物，市公所正進行小黑蚊防治工作，針對針對公園、幼兒園及高中以下學校共84個處所執行，其藥劑為除蟲菊精及有機磷劑，除蟲菊精用在空間噴灑，成蟲除蟲效果極佳，而有機磷劑則用於殘效噴灑，對幼蟲防治則具有奇效。

花東地區是恙蟲病盛行地區，吳慶展建議，民眾若進入草叢或到郊外，應穿著長袖衣褲鞋子，身體裸露處建塗抹經衛福部核可的驅蟲劑，回家後立刻沐浴和換洗全部衣物，避免遭到恙蟲叮咬而感染。

(中時 )