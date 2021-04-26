行政院院會日前通過「跟蹤騷擾防制法」草案，函請立法院審議，將跟蹤騷擾行為立法入罪，為讓制度能儘速上路，也將施行準備期由1年修正為自法案公布後6個月施行。民進黨發言人簡舒培今天表示，期盼該法能給予執法單位透過預防性羈押等方式，即時保護受害人，讓每個人都可以不再害怕走夜路回家。

簡舒培指出，在參考婦團與立委的相關意見，以及外國的立法例，民進黨政府將跟蹤騷擾行為入罪化、把犯罪態樣明確化，並賦予執法單位權力。除了定罪最重可能關5年外，對犯嫌重大且有反覆實行之虞者，檢察官也可聲請法院裁定預防性羈押。

她說，跟蹤騷擾行為是一種嚴重的性別暴力。根據聯合國統計，婦女人身安全三大威脅，分別是性侵害、家庭暴力與跟蹤騷擾，跟蹤騷擾行為「被害人為女性、加害人為男性」比例占整體案件的八成，有「發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高」的犯罪特徵。跟騷行為困擾台灣社會已久，尤其對婦女同胞影響甚大，法案通後對婦女同胞的保護會更為完善。

民眾質疑未來會不會因為追求喜歡的對象就被抓去關？或有人因為單純被告白就去報警？簡舒培表示，「答案是：不會的」。只有過度掌握對方的資訊、予以行動，讓對方心生畏懼，才可能觸法。

她強調，民進黨政府在維護性別平等，防制性別暴力不遺餘力，努力地將人身安全防護網建置的更為完善；過去台灣已陸續制定並公布施行多部法律，像是性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、性別工作平等法、性別平等教育法，以及性騷擾防治法等，這些都是為了落實性別平權、被害人保護等憲法人權的重大法律及政策。

民進黨期盼「跟蹤騷擾防制法」能給予執法單位透過預防性羈押、保護令、核發告誡書等方式，在憾事發生之前，即時保護受害人、喝阻歹徒，讓台灣社會更安全、更安定，讓生活在台灣的每個人，都可以不再害怕走夜路回家。

(中時 )