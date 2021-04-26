威秀影城最新據點中和環球威秀影城將於5月14日開幕，看好2021年度好萊塢商業大片《玩命關頭9》5月19日將在台灣領先全球上映，可望吸引大批影迷回籠衝高票房，特別推出粉絲搶先看特映會活動，開幕首日更將推出500人免費觀影！

中和環球威秀影城有10座影廳，全部採用雷射高品質投影設備，外加全影廳採用先進空氣過濾殺菌系統，讓影迷看電影安心。

威秀為了迎接2021年度大片《玩命關頭9》及慶祝中和環球威秀影城開幕，推出五檔活動，包括5月7～10日參加《玩命關頭9》全球特映搶先看；影迷開幕首日慶，前500名領取「開幕手環」並完成拍照打卡，即可享免費觀影（需臨櫃劃位當日場次）；慶祝《玩命關頭9》上片，推出中和環球威秀開幕限定套票999元，包含1張《玩命關頭9》2D電影票、1個引擎造型爆米花桶（含中份爆米花）、1個排檔造型超車杯飲料等。

(工商 )