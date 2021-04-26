29歲林姓女子25日晚間10時許開車搭載30歲林姓女友人，行經新北市新莊區中港東路、中港三橋口遇警方臨檢，駕駛林女加速衝撞逃逸，警方連開2槍制止，坐在副駕駛座的林女不幸中彈，駕駛林女將友人送醫後逃逸，友人最後傷重不治。死者母親今（26日）質疑，警察連開2槍，但為何第1槍不是對空鳴槍而是對著人打。

林母受訪表示，警察值勤是正確的，但她質疑警察連開2槍，第1槍不是對空鳴槍，第2槍不是對著輪胎，而是朝著駕駛座致人於死，盼檢察官調查。雖然與女兒不常聯絡，但是女兒才30歲還有一個小孩要撫養。

林母質疑警方執法過當，警察在開槍的時候，好像就是隨便，隨便亂揮這樣，隨便射擊這樣，平時會和女兒通電話，現在女兒的小孩由她照顧。

據悉，29歲林姓女子25日晚間開車搭載30歲林姓女友人，行經新北市新莊區中港東路、中港三橋口遇警方臨檢，林女加速衝撞逃逸，警方連開2槍制止，坐在副駕駛座的林女不幸中彈，子彈貫穿胸部。

駕駛林女將友人送醫後逃逸，友人最後傷重不治，駕駛林女今（26日）凌晨2時許由律師陪同下向警方投案，案由警方偵辦中。

(中時 )