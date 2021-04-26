劃師林賜霞指磚瓦工作台，還留有一些早年生產的瓦片。（羅浚濱攝）

芎林鄉社區規劃師林賜霞去年拍攝紀綠片時，在上山村一處小山坡的竹林，意外發現一座高17米的紅磚方形煙囪，取得磚廠業主同意後整理環境，希望整修煙囪裂縫，復舊磚瓦工作台，讓更多人認識昔日「打磚窩」的歷史。

「這是新竹縣目前唯一的方形煙囪，文化資產珍貴十分珍貴！」縣長楊文科指已責成交旅處協助處理，由專業團隊進行雜木藤蔓清除，後續做整體環境整頓，為芎林歷史文化保存盡一份心力！

社規師林賜霞說，去年發現這座煙囪隱藏在荒煙蔓草的竹林內，感到非常興喜，才知上山村舊名叫「打磚窩」，過去有3家磚廠以當地黏性土，生產燒製磚頭和瓦片。

隨著傳統磚窯產業末落，2家磚廠已拆除，僅存的「金接成磚瓦廠」約在20多年前停業，業主把原有磚窯拆除改成倉庫，剩這座紅磚方形煙囪，路旁磚瓦工作台還留有一些早年生產的瓦片。

林賜霞找到磚廠業主徐鏡銘得知，是徐的父親徐錦龍在1964年時，帶全家大小砍竹搭好鷹架，用紅磚一塊一塊由下而上堆砌，純手工完成這座四方紅磚煙囪，迄今已有57年歷史。

林賜霞認為這座煙囪是很珍貴的文化資產，獲徐鏡明同意無償提供土地後，社規師團隊先將周邊雜木雜草清除，量測煙囪高達17米，磚造結構有多處龜裂，磚瓦工作台也破損。

她以社規師組成的芎林亮起來協會，向縣府提出「芎林打磚窩地標重現」計畫，希望補助經費整修煙囪和磚瓦工作台，成為芎林鄉很適合輕旅行的文化地景。

交旅該處長游志祥說，該計畫補助材料經費15萬元，由芎林亮起來協會的社規師團隊負責出工，進行煙囪和磚廠工作平台修復，預計7月應能完工，期昔日的「打磚窩」舊貌能再度重現。

(中時 )