中央流行疫情指揮中心日前重新調整了機組員返台的居家檢疫新制，放寬機師檢疫天數從5天減到3天，並在3天居檢完配合篩檢，然而新制才上路就爆出機師連番確診，外界質疑是否因為新制有篩檢才抓出這麼多人確診？是否過去有很多確診可能未被篩出？指揮官陳時中表示，不排除有這樣的可能性。

陳時中今天在疫情記者會上坦言，不排除過去有確診沒抓出來的可能性，因此指揮中心才會針對華航1272名機師擴大採檢，並檢驗血清抗體，才能知道實際情況是如何。

陳時中說，不過目前看起來應該不像，採檢中會漏掉的可能就是1105貨機機師這例，不過血清檢驗目前還沒有完整，但也沒有出現大量陽性案例，本來內在就存在傳播鏈的情況看來是沒有。

指揮中心表示，案1105為本國籍40多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診(Ct值32)，個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

(中時 )