【愛傳媒簡秀枝專欄】「孩子的信心，可以用掌聲來擦亮！」4月20日晚欣賞《聽見歌 再唱》電影，為這句話，感受複雜。

大家在感動的婆娑淚光中，憶起空拍遇難的齊柏林（1964-2017）。6年前偏鄕布農族孩童，在玉山主峰上合唱輕快動人的《拍手歌》，隨著齊柏林導演拍攝的紀錄片《看見臺灣》，名揚四海。當原聲天籟《拍手歌》再唱，卻少了位那位生態鬥士，無不悲從中來，感嘆不已。

齊柏林生前，不只出生入死，以空中俯瞰拍攝，呈現台灣生態的真實，更對偏鄕原聲天籟，鼓勵有加，無視自己手頭的拮据，硬是擠出10萬元，義助偏鄕布農族孩子，克服舟車勞頓，摸黑攀爬上玉山主峯，用歌聲入鏡，讓原住民獨特唱歌天賦，被全世界看到。

這段真實告訴，被轉化為電影劇情，讓歌聲再唱，悽美的往事被憶起，重現天籟般的感動。劇中主角馬志翔所強調與寄語的，偏鄕孩子，就算跟別人不一樣，也千萬別因此感到自卑。唱歌，成為原住民孩童，抒發感情、尋求信，進而製造掌聲，最後成為累積自信的重要捷徑。

特殊的日子，受王道集團創辦人駱錦明伉儷之邀，參加《聽見歌 再唱》電影包場。這是由新銳導演楊智麟執導，馬志翔、陳嘉樺（Ella）等人主演，淳樸唯美的偏鄕小學，面臨廢校危機，於是校長老師帶領孩子自救，希望能以特殊才藝表現，阻止被廢校的命運。

三個月倉促成軍，一位看不懂五線譜，加上一位代課老師，把合唱團組織起來。根據當時比賽規定，參賽合唱團基本人數是23人，該所學校竟然湊不足團員，最後把打球的孩子拼湊入列，讓他們入列湊人數，這些充數的團員只獻嘴型，安排在聲部之間，阻隔每一聲部被干擾，或拉走。

初期，合唱團不會選歌，以摸仿平地曲子開始，邯鄲學步，真是畫虎不成反類犬，讓全團醜態百出，鎩羽而歸，直到他們從挫折中，悟出回歸原住民特色，尋求代表原住民愛唱歌，以及唱自己歌的強項，結果廣受關注，一砲而紅。

劇中一幕，是在比賽當晨，大家興高采烈坐上接駁車出征，怎奈行經半路，聯外道路因土石崩落，阻擋通路。就在緊要關頭，有山胞找回挖土機，先是希望從落石中清出一條通道，但巨石過多，最後讓孩子坐進挖土機的杓爪，緊抱教練，接送下來。

大家心手相連，無視困難，在比賽舞台上，堆疊出自我的使命與榮耀感，果然，贏得如雷掌聲。透過手機錄音及擴音放送，家鄉父母含淚分享子弟兵的征戰果實。

雖然電影的故事是虛構，但許多情節是馬彼得校長的親身經歷。導演楊智麟曾於2009年以馬彼得校長為主角的紀錄片《唱歌吧！》獲得該年金穗獎首獎，引起大眾銀行注意，將該片改編成大眾銀行形象廣告，引起全國矚目。

甚至2013年的賣座電影《看見台灣》結尾，馬彼得校長率領原聲童聲合唱團站在玉山頂合唱的〈拍手歌〉，更是感動了無數台灣人。

「讓世界聽見原住民聲音」是這些年大家重視偏鄉的方向，在真實世界已經打拚數十年的馬彼得校長強調，原住民的小孩子，最缺乏的兩件事情，一個叫機會、一個叫信心。

合唱不是目的，它是一種策略，是教育的策略，是要實現、改變他們未來命運很重要的一個策略。最終的目的還是在教育，不是音樂。

後來，他馬彼得校長創立台灣原聲教育協會、領導台灣原聲童聲合唱團，傳承布農族特有的合唱技巧及文化，不僅透過歌聲感動眾人，也在那真誠的嗓音中，傳遞無數的信念和希望。

這樣的電影，因為有齊柏林空難驟逝，又剛遇過花蓮鐵路事件挖土機的惹禍，大家聚精會神，心頭百般糾結，冷汗直流，更加深了觀賞該劇的無比張力。

是的，勇於面對自己的不同 才能夠找回自信，這是電影留給大家的深刻印象，也是偏鄉孩子，改寫命運的人生試金石。

用掌聲擦亮孩子自信的音樂教育理念，值得傳遞下去。《聽見歌 再唱》彷彿告訴著偏鄉孩子勇敢展現自信才是人生最重要的事，也是疫後尋找新定位的台灣朝野，一份拔地而起的感動與正向能量。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)