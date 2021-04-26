台東市1陳姓婦人24日開車前往市區時，因舉辦鐵人三項賽事，許多道路封閉剩1車道，她聽從指揮人員前進時，1輛曳引車擦撞到左後視鏡後逃逸 ，陳女欲報警抓肇逃，連跑了3個警所才完成報案，沒想到警方卻對陳女開出1張「肇事後未依規定處置」的罰單，讓她傻眼；警方表示，將予以撤單處理。

上周末在台東市區道路舉辦鐵人三項賽事，許多道路都被封閉剩下1個車道。陳姓女子開車前往市區，從石川地區的吉林路要匯入中華大橋前，聽從交管人員指揮前進，卻被左側從橋下衝出來的曳引車擦撞後視鏡，砂石車肇事後逃逸。

陳女在僅剩單1車道的橋上左右為難，原本想下車察看受損情況，但外線跟慢車道都因賽事封閉，無法停靠路邊、後方來車又狂按喇叭，只好帶著行車記錄器到派出所報案，卻因為轄區問題，接連到中興所、寶桑所，直到跑到第3間富岡派出所才受理成功。

沒想到警方才剛連繫上肇逃者，卻先對陳女開出一張「肇事後未依規定處置」的罰單，讓陳女十分傻眼，報警抓肇逃者還要先被開罰單，覺得非常不合理。

警方表示，該事故現場肇事雙方均未報案亦未照相存證，陳女前往中興所報案，受理員警未於第一時間受理，僅引導至案發地派出所，顯然違反受理報案程序規定，將深入查處究責。

另外，受理報案之富岡派出所，對陳女所報交通事故未究明原因，貿然以未依規定處理交通事故，予以製單舉發，對事故調查顯有待改進，將主動介入審核製單程序，予以撤單處理。

(中時 )