基隆一年連姓男子使用社群軟體，假冒經紀公司騙取未成年少女小美（化名）裸照，更要求少女拍攝影片，否則將不雅照公諸於世，小美嚇得封鎖連男，男子卻使用另一帳號要求少女拍攝姊姊裸照，小美家人得知立即報警，基隆地院近日審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，處有期徒刑4年2月。

據了解，連男2017年假冒成經紀公司，使用社群軟體IG私訊小美，男子不斷讚美少女身材好，可以成為模特兒，若接案拍照能賺取不少錢，連男長時間說服下，逐漸突破小美心房，成功取得其裸照，未料，連男進一步要求小美拍攝不雅影片，少女看到訊息嚇得將男子帳號封鎖。

連男不死心，從小美IG貼文中挑選一名疑似少女同學，並私訊表示，他手中握有小美裸照，要求女同學告知少女和他聯繫，否則要在網路上散布裸照，但仍未果。

3個月後，連男發現小美的姊姊長相甜美，再次獸性大發，臨時起意創立新帳號，再次私訊小美，要求她拍攝姊姊裸照，並恐嚇姊姊若是不願給照片，就要散佈妹妹裸照，兩姐妹不知如何是好，著急地告知家人，並報警請求協助。

檢警調查時，因小美家人擔心女兒受傷，情急之下將所有與連男的對話紀錄等證據刪除，讓案情一度陷入膠著，所幸小美友人當時存有與連男對話紀錄，才讓男子罪行曝光，收證過程中更發現有另名被害女子，偵訊後，將連男依法送辦。

基隆地院近日審結，法官認定連男脅迫使少女製造猥褻行為電子訊號2罪，分別處有期徒刑3年6月、3年9月，以及強制未遂罪7月，應執行有期徒刑4年2月，全案可上訴。

(中時 )