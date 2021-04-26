台北市長柯文哲曾提出市場現代化概念，想整合雙北家禽批發市場與屠宰業務，在產地屠宰後冷鏈運送到台北分切，北市產發局長林崇傑26日表示，由於台北和新北家禽市場各自有營運型態與生產線，要合在一起有困難，另要考慮當地居民接受度及土地取得問題，最後雙北市府定調計畫暫緩。

台北畜產運銷公司總經理謝林玲玲今赴議會財建委員會工作報告，由於柯文哲在2019年提出家禽市場現代化管理計畫，雞鴨在產地屠宰後冷鏈運送較符成本，不是整車運到台北，遭議員林亮君質疑政策毫無進展。

林崇傑說明，農委會贊成雙北家禽市場整併，但要考慮有無空間，尤其是殺雞問題，最好的方式是採取產地處理後冷鏈運送，在台北頂多就是分切，但發現市面上還是有溫體禽肉的需求，像是吃薑母鴨、坐月子。

他指出，在有溫體禽肉需求情況下，進一步討論雙北有無合作屠宰可能性，2、3年來一直和新北市城鄉局、農業局討論好幾種模式，包括由北市出資新北出地、北市購地來做，或直接和新北市家禽市場合作。

不過，林崇傑說，新北市家禽市場是民間業者以合作社方式組成，台北畜產公司則有政府投資48％，各自有自己的生產線、營運模式，柯文哲也帶隊去拜會新北市家禽市場談了1年多，雙北論壇、副市長會議談很多次，最後認為不同營運型態要勉強合在一起有困難。

另外，林崇傑提及，除了營運模式難合作，還要考慮附近居民接受度及土地取得，最後雙北市定調計畫暫緩。

(中時 )