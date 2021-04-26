使用Android手機的朋友照過來。資安公司《McAfee》部落格發表文章指出，他們發現有8款在Google Play Store上架的app內藏惡意代碼。他們會要求額外的應用程式權限，有的甚至會盜刷信用卡，讓荷包失血！千萬要留意。

McAfee 的研究人員 Sang Ryol Ryu 以及 Chanung Pak 撰文指出，有新一波詐欺性的應用程式正朝著Google Play Store而來。這些惡意app被發現會挾持簡訊通知功能，並且進行未經授權的信用卡交易，換句話說就是盜刷你的信用卡。

相關報導指出，這些app一開始都是以「乾淨」（clean）的外表向Google Play Store提交審核並且順利通過，再藉由後續更新加入惡意代碼。根據發現，這些app有的偽裝成更換桌布的程式、有的則是具有相片編修的功能，看起來都很正常。McAfee 暫且把這一類惡意程式稱之為「Android/Etinu」。

據了解，這些內含特定惡意代碼的app已經被Google下架，但是下架之前在阿拉伯、西亞等地仍有不少盛行率，累積的下載量超過了70萬次。因此雖然這些app已經被下架，仍舊可能存在你的手機當中。你可以在手機中查詢這些資訊，確認是否曾下載了相關受影響的app。清單包含：com.studio.keypaper2021、com.pip.editor.camera、org.my.favorites.up.keypaper、com.super.color.hairdryer、com.ce1ab3.app.photo.editor、com.hit.camera.pip、com.daynight.keyboard.wallpaper、com.super.star.ringtones。

McAfee 指出，使用者可以透過仔細了解應用程式所要求的權限來加以判別。如果應用程式要求過多權限，就要提高警覺。其中更應該對要求擁有簡訊存取、Notification Listener（監看手機收到的通知）權限的app要特別留意。有鑒於這些app會盜刷信用卡，了解自己信用卡消費歷史也可提前發現不正常消費的情況，防止進一步損失。

最後的提醒是，使用者勁量不要有從非正常管道下載app的習慣。建議要從可信任的來源下載應用程式，來獲取可信賴的app。

(科技)