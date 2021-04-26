南臺灣逢半世紀乾旱，各縣市紛紛祭出節水措施，台南市長黃偉哲日前宣布26日起高耗水營業場所如洗車、游泳池與三溫暖業者停止供水，淪為空喊口號，26日除公營及委外單位之外，多數民間業者正在觀望，真正配合者不多。

台南市政府因應水情嚴峻祭出抗旱節水措施，26日率先針對洗車、游泳池與三溫暖業等高耗水營業場所停止供水，配套措施卻不完善，多數業者為求生計仍照常營業，市府也無法可罰，研議改以「天然災害補助辦法」補助業者配合。

台南市共有1家三溫暖業者、48家洗車服務業者（未包含加油站）、105家汽車美容業與36家私人游泳池業者。其中三溫暖業者已停業，加油站附屬洗車全停，游泳池主要為公立與公家委外單位配合停業。

台南市經發局26日統計發現，多數民間業者不願配合措施，洗車服務業配合停業僅4家，汽車美容業配合停業僅3家，民間游泳池業者停業僅3家，主要反應這項規定影響生計，正在觀望。

針對受規範的業者，台南市政府與自來水公司尚未強制停水，也未訂出罰責，現階段鼓勵洗車業者可載運回收水（經過處理的民生汙水）取代一般用水，業者抱怨，回收水雜質太多，需再過濾，比較費工，希望改用經過淨水的再生水。台南市經過大型RO機器淨水後的再生水有限，僅可供工業區企業使用。

節水措施受挫，上路首日效果有限，台南市經發局正研議改以補助取代開罰，希望透過「天然災害補助辦法」的補助方式，彌補業者停業的損失。

(中時 )