中醫大新竹附設醫院5月3日舉辦「珍愛母親節健康園遊會」，整形外科醫師廖偉捷（右）將為愛美的婆婆媽媽免費做皮膚檢測。（羅浚濱攝）

母親節將至，中醫大新竹附設醫院將在5月3日舉辦「珍愛母親節健康園遊會」，當天有肌膚、聽力、心律、骨質密度等7項免費檢測服務，在該院臉書按讚打卡分享，可獲菲力造型氣球，參加健康闖關活動過三關，還能獲贈精美禮品，院長陳自諒歡迎民眾相揪母親來健康檢測。

婆婆媽媽都愛美，園遊會將有皮膚檢測儀，免費做皮膚檢測，整形外科醫師廖偉捷說，肌膚年齡不等於實際年齡，透過檢測3分鐘就可透視膚質，根據皮膚細緻度、緊緻度等詳細分析膚質狀況給予專業建議。

「65歲以上的年長者每10人約有4人具有聽力損失問題！」耳鼻喉科主任王堂權說，當天耳鏡檢查主要是確認外耳道及耳膜的狀況，並可透過簡易聽力問卷，篩檢日常生活中的聽覺情況，評估是點要做聽力檢查。

身心科醫師鄭映芝表示，耳鳴、胸悶、心悸、食慾不振、肩頸酸痛、暈眩、疲倦等症狀檢查不出原因，可能是自律神經失調造成，可以透過自律神經檢測儀，來理解自己的身心狀況，並評估做治療計畫。

劉俊良醫師指出，更年期後女性有三分之一有骨質疏鬆問題。骨質疏鬆平常沒有症狀，65歲以上女性、 70歲以上男性都是高危險群，可透過骨質密度檢測。早期篩檢早期治療，積極減少骨折的發生。

提供女性健康諮詢的婦科主任陳璐敏說，近年來，女性工作壓力越來越大，出現月經失調機率很高，加上高油高熱量高糖的飲食方式，增加女性子宮內膜癌的風險因子，女性有長期月經不規則問題，不能輕忽，及早諮詢專業的醫生，才能一起守護健康。

(中時 )