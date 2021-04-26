金門先賢許獬在明萬曆二十九年辛丑科（1601）高中會元，當科天下第一，殿試二甲第一名，世稱「會元傳臚」。（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊率同主管向先賢許獬致敬。（李金生攝）

賢庵國小旁古官道豎立先賢許獬的墓道碑。（李金生攝）

清金門鎮總兵署相傳是許獬讀書地方「叢青軒」，每日參訪遊客絡繹不絕。（李金生攝）

明萬曆年間高中會元的許獬有「金門第一才子」之譽，后湖族親連3日舉辦盛大醮慶和遶境活動，慶賀他金榜題名七甲子420年和玉旨誥封品秩陞授特進正一品光祿大夫的榮耀。楊鎮浯縣長今率縣府團隊獻匾致敬，緬懷先賢文章垂世的學問成就和孝友傳家的品德情操。

許獬，字子遜，號鍾斗，生於明隆慶四年（1570），卒於明萬曆三十四年（1607），明萬曆二十九年辛丑科（1601）高中會元，當科天下第一，殿試二甲第一名，世稱「會元傳臚」，選庶吉士，入選國家高級培養之列，授翰林院編修，為金門鄉賢代表性人物之一，與黃偉並譽「文章許鍾斗，品德黃逸叟」。

后湖許氏宗親感念「會元祖」許獬一生學問、品德惕厲後人，濱海聚落蔚為世家大族，各行各業人才輩出，1981年會元紀念館落成奠安，繼2003年授官400年、2020年冥誕450年舉辦熱鬧慶典後，今年適逢金榜題名七甲子420年和境內關聖帝君乩示許獬獲玉旨誥封品秩陞授特進正一品光祿大夫，自4月24日起連3天結合境內眾神擴大舉辦聯合醮慶和遶境活動。

楊鎮浯縣長推崇許獬為金門鄉賢代表人物之一，傳說故事為鄉親津津樂道，其「取天下第一等名位不若幹天下第一等事業，更不若做天下第一等人品」的傳世名言，更有如晨鐘暮鼓發人深省，而金門重視禮教及崇尚祖德，鄉賢許獬、黃偉等人神格化，都是慎終敬祖、木本水源的表現。

縣定古蹟後浦「清總兵署」相傳為許獬讀書地方「叢青軒」，賢庵國小旁古官道豎立墓道碑，墓葬處山前村後也有「文章垂世孝友傳家」的石坊，開放觀光後吸引遊客慕名來訪。

(中時 )