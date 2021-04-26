華航機師染疫擴大，造成華航內部人心惶惶，本身就是飛行員的華航總經理高星潢捎早發出公開信，向機組員喊話，強調首要任務是對機組人員作一次全面的篩檢，另外也呼籲大家早一點施打疫苗，他本人也打過疫苗了，很樂意分享心得。

高星潢公開信內容如下：

各位同仁，大家好

這兩個禮拜同仁和公司經歷了前所未見的危機，尤其是空勤機組員，絕大部分的同仁戰戰兢競地遵循著疾管署和民航局的檢疫規定執勤，但仍有人確診，讓大家在身心上蒙上了無比的壓力。

基本上在這場COVID-19的戰役，全公司的整體表現是令人敬佩的，機組員明知道目的地是三級疫區，任務來了，仍舊拉著行李往前衝；明知道駐在地疫情轉劇，外站人員仍堅守崗位，未有稍離。但這首見的病毒，似乎無所不在，不停地找漏洞侵擾人類。

目前我們首要的工作是在最短的時間內，對機組人員作一次全面的篩檢，確認不再有隱藏的病毒持續危害機組人員。其次，我們向CDC爭取疫苗，縮短等待時間讓組員能盡快施打。可能有些人因體質的關係，不適合施打疫苗，但其他人基於保護自己、保護家人的理由，我們強烈建議大家早一點施打，提高安全性。公司有多位同仁和我一樣已完成了第一劑的施打，我相信大家都很樂意分享心得。

值此疫情期間，更需要彼此關懷，同心一致才能度過難關，為後疫情時代持續邁進，而不被考驗打倒。

同仁們，讓我們一起努力吧!

高星潢 2021／04／26

(中時 )