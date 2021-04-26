隔代的育嬰方式總是許多家庭的矛盾，如果兩代的觀念不同，又沒好好溝通，恐會引發紛爭。大陸日前有一名新手媽媽，發現出生不久女嬰給公公哄睡時，睡得特別香甜，有天趁公公與女兒同時入睡，便進到房裡偷看公公有何秘訣，卻驚見自己無法忍受的一幕，當場對公公怒罵：「不要臉！」，公公被媳婦罵後，一臉錯愕不知道自己做錯了什麼。

據搜狐親子《孕育乖寶寶》專欄報導，這名人妻休完產假回到職場工作，雖然婆婆已經退休，可是還在忙工作的事，每天行程都排到滿檔，沒有時間帶孫女，公公就跳出來表示，兒子小時候他也帶過，可以幫忙帶小孩，人妻於是放心將女兒交給公公照顧。

說也奇怪，女嬰自從公公帶之後，總是睡得特別甜，不哭也不鬧，人妻好奇公公的哄睡方式，某天就趁公公與女兒睡覺，進入房間查看究竟，不料看到公公抱女兒睡著的畫面，當場氣得跳腳對公公飆罵：「不要臉！」，原來人妻是氣公公把女嬰放在他的身上，嘴巴對著胸口，公公認為這樣的哄睡方式很正常，卻莫名遭媳婦飆罵，露出一臉茫然表情。

對此，專欄作家指出，其實公公把孫女放在胸前哄睡，可以讓小孩安心入眠，並無不妥，可是人妻卻對祖孫倆的睡姿產生誤會，因此建議新手媽媽，當小孩交給長輩照顧時，不妨多作溝通，以免發生不必要的衝突，破壞到家庭和諧。

(中時新聞網)