新北市鶯歌尖山埔路平交道因排水設施不良，每年遇汛期、颱風必會積水，當地居民不僅要涉水而行，就連火車也被迫停駛，淹水問題沈寂多年未獲改善；市議員蘇泓欽表示，水利局原敲定今年底完工解決，卻因前瞻經費喬不定，工程遙遙無期，引發民怨。對此，水利局表示，目前已成功爭取前瞻預算，將花費1.2億元改善，預計明年汛期前完工。

鶯歌尖山埔路2段、中正2路及八德路雖然地勢較高，但因箱涵老舊、排水溝蜿蜒，長年飽受淹水之苦，只要遇豪大雨或5月汛期必會積水，嚴重積水甚至會將鐵軌淹沒，導致台鐵桃園鶯歌路段雙向停駛。水利局前年計畫實施排水箱涵工程，將平交道水流導入鶯歌溪，解決淹水問題。

蘇泓欽質疑，去年函文給水利局時，回覆今年底就可解決，但今年回覆又改口稱明年汛期前完工，工期反反覆覆，當地民眾期待積水問題迅速解決，若今年遇颱風，平交道積水影響通行，地方民眾皆會反彈，應該給出明確時程，以免地方期待落空。

水利局表示，尖山埔路平交道淹水工程先前就已規畫，由於原定的設計、經費有再做修正，須向中央重新提出前瞻預算申請，才延遲工期。目前工程已完成規畫設計，上周公開招標雖流標，但一定會在5月前完成發包。預計改善八德路銜接建國路1276公尺範圍，為了將交通影響降到最低，工程也將以地下推管方式進行。

(中時 )