衛福部長陳時中今天說，目前正在研擬辦法讓在國外施打過兩劑疫苗的人入境能縮短居家檢疫，該計畫目前正在簽核中，預計五月過後可望上路。

陳時中表示，試辦計畫規模以每日數10人為目標，凡在國外打過兩劑疫苗者，同時取得PCR檢驗陰性證明者，可向指揮中心申請縮短14天居家檢疫天數至7天。

陳時中說，申請條件必須符合接種兩劑疫苗後一個月，入境後第7天還要接受PCR與抗體篩檢，只要通過就可解除隔離，目前相關計畫還在討論，最快也要等到五月中過後才會定案。

(中時新聞網)