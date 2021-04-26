烏日玉闕朝仁宮武財神託夢給信徒說，想搭台中捷運，26日廟方志工將武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍等神尊，放在車頭，讓神明欣賞沿路風光。（玉闕朝仁宮提供／黃國峰台中傳真）

烏日玉闕朝仁宮武財神託夢給信徒說，想搭台中捷運，26日廟方志工，準備好悠遊卡，幫神明刷卡進站。（玉闕朝仁宮提供／黃國峰台中傳真）

烏日玉闕朝仁宮武財神託夢給信徒說，想搭台中捷運，26日廟方志工，手捧眾神尊，由烏日高鐵站上車。（玉闕朝仁宮提供／黃國峰台中傳真）

台中捷運綠線通車了，吸引不少民眾嘗鮮乘坐，烏日玉闕朝仁宮武財神日前向信徙托夢，表示他也想乘坐，26日上午玉闕朝仁宮董事長林宏昭及信眾捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍，從烏日高鐵站上車搭至北屯總站，也藉此賜福捷運營運後人車平安，廟方也準備了悠遊卡為神明刷票價。

林宏昭表示，台中捷運是台中人的夢想，連神明也想搭乘，當有信徒表示，武財神託夢跟他說也想搭捷運後，廟方立即擲筊請示，果然連三個聖笅，而且武財神也挑了農曆3月15日也是武財神聖誕的日子來搭乘，因為台中捷運是台中人的殷殷期待，歷經13年終於在昨天3月25日通車，武財神也迫不及待的跟信眾托夢說想要搭乘，並由武財神、媽祖賜福台中捷運「安全暢通、營運順利」。

玉闕朝仁宮志工得知神明要搭捷運，紛紛表示也想報名與神明搭乘台中捷運，10鐘就有20幾名報名參加，26日上午志工們捧著武財神、天上聖母、太子爺、千順將軍（千里眼、順風眼）等五尊神尊，從烏日高鐵站上車，搭到北屯總站，廟方也準備了5張悠遊卡，為神明刷卡上車。

志工們除了手捧神尊坐在椅子上，也將神尊放在車頭，讓神明欣賞捷運列車行經的沿途風景，有些志工也沒做過台中捷運，表示能跟神明一起首度體驗台中捷運，真的很難得。

玉闕朝仁宮總幹事林清松表示，本宮位於烏日區，所以從烏日高鐵站搭乘至北屯總站，讓神明得知時代的演變，體驗搭捷運的順暢及舒適，台中市至此進入捷運時代。

(中時 )