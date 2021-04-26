行政院2018年12月提出 「2030雙語國家政策發展藍圖」，立法院教文會今(26)日舉辦公聽會，教育部在書面報告呈現，政策執行確實有諸多問題，並對雙語教育納入《國民教育法》、《高級中等教育法》，有學校制度恐產生「入學方式」、「常態編班」、「雙語師資」、「課程發展」及「就學經費」等衝擊或問題，目前擬於透過「普及提升」、「重點培育」策略營造雙語環境。

教育部提到，對於雙語教育納入《國民教育法》、《高級中等教育法》，由於兩法適用對象為全體國民及一般類型學校教育，因此如要修法，擬透過「普及提升」、「重點培育」策略來施辦，營造雙語環境，加深學生體驗英語機會，為學生面對全英語教學做準備。

「普及提升」的做法，教育部表示，可採取漸進式，鼓勵學校推動英語授課，部分課程及活動則以英語教授；大專校院方面，則逐步推動英語課採全英語教學、建立教師支持系統等。

「重點培育」方面，教育部區分為高中雙語實驗班，以英語課採全英語教學，國語文教學外，其他領域應採雙語教學；另針對「大專校院雙語標竿學院」、「雙語標竿學校」部分，鼓勵大專校院針對需結合英語推動涉外事務及交流專業領域，成立專業領域雙語標竿學院，並輔導重點大專校院成為雙語標竿學校。

但在執行問題上，教育部也坦承存在諸多問題，包含國內普遍欠缺英語使用環境及需求，學生生活應用英語及專業人士職場英語能力有待提升，現行英語檢測機制方面，則較難提供學習回饋並刺激學習動機，以及雙語授課師資有待提升等。

台灣師範大學教育系教授林子斌表示，推動雙語教育，必須先了解，英語教學與雙語教育，相輔相成，互為表裡，不能把學科當成英文課來教，學生必須得聽得懂學科，老師才能以雙語教學；學校方面也不能完全依賴學科老師，校長與主任所有人都要投入，必須知道，行政與教師都是學生學雙語的角色典範。

(旺報 )