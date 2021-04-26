台中市長盧秀燕。（資料照）

隨著2022縣市長選舉逼近，各界都相當關注各黨將派出哪位戰將參選，《美麗島電子報》今(26日)公布台中市長盧秀燕和有可能參選市長的綠營人物支持度，但並未列入前交通部長林佳龍。而媒體《TVBS》今也公布關於2022台中市長選舉民調，並列入林做為調查，若民進黨推派林參選，與盧對決市長，盧的支持度為51%，林的支持度為31%，另外有18%未決定。

據《TVBS》26日公布最新民調結果，進一步交叉分析顯示，50至59歲民眾對盧秀燕支持度達61%，林佳龍支持度為29%；而20至29歲及40至49歲市民，有五成以上表示支持盧秀燕，三成左右支持林佳龍；60歲以上有52%支持盧秀燕，高於支持林佳龍的24%；30至39歲民眾則是對林佳龍支持度較高，為44%，盧秀燕為36%。

該民調指出，若是由立法院副院長蔡其昌代表民進黨參選，與盧秀燕對決，盧支持度為53%，蔡為27%，另有20%未決定。若推派立委何欣純參選，盧支持度達59%，何獲得17%，另有24%未決定。若是由前立法院長蘇嘉全代表參選，盧支持度為57%，蘇嘉全為21%。

至於，對於盧秀燕就任後施政表現，該調查顯示，滿意度為58%，較去年12月調查再增加2個百分點，不滿意度也略增1個百分點至18%，另有23%沒有表示意見。

本次調查是《TVBS》民意調查中心於20日至23日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1135位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為269位，拒訪率為23.7%，最後成功訪問有效樣本866位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。

(中時新聞網)