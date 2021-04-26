LINK Bank開業，點燃國內數位銀行戰火，並打開金融科技產業的投資話題。法人指出，近3年全球金融科技創投金額累計達1279億美元，今年第1季更有150億美元，創近兩年單季新高，正形成一股投資新主流。

樂天、LINE Bank國內兩家純網銀先後開業，第一銀行、台新銀行等傳統金融大咖也全力推廣數位帳戶，一場數位銀行大戰正式開打。而且不僅台灣如此，全球各主要金融機構包括：摩根大通、高盛等，都積極發展數位金融服務，掀起金融科技的世界大戰。

諮詢顧問公司Cornerstone Advisors調查全球260間中大型金融機構，其中，23%將數位帳戶、系統優化列為今年營運策略的首要目標，更有超過6成已透過合作或投資，發展數位帳戶、手機錢包、詐欺與風險管理等金融科技服務。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，數位金融興起，開啟金融科技產業的投資新機會，吸引創投業者青睞，近3年投入金額逐季高升，累計已達1279億美元。

唐祖蔭分析，金融科技的投資主軸有三：一是轉型跨足數位金融服務的現有金融機構；二是以創新技術、平台，切入特定金融業務的新創科技公司；三是提供軟硬體系統流程、身份識別、資訊安全防護的基礎建設公司。

唐祖蔭強調，許多金融科技公司不僅話題性十足，更有穩健的營運績效支撐。以富時客製化金融科技指數成份股為例，未來3年獲利年複合成長率可達21.3%，優於標普500指數的20.2%，顯示獲利成長動能強勁，中長期可望為投資人帶來不錯的回報。

(時報資訊)