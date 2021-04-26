國家人權委員會與教育部今天共同舉行「人權教育合作深耕計畫」啟動記者會。監察院長陳菊被媒體問及駐日代表謝長廷在臉書上頻發文指控台灣排放核廢水的事情，陳菊強調，監察權是事後權，對於目前進行中的任何事情都還需要了解，目前還在了解中，所以沒有評論。

陳菊致詞時表示，「人權教育合作深耕計畫」是國家人權委員會非常重視，且籌備已久的計畫，為了教育學生人權觀念，第一線的教師責任重大，扮演非常重要的角色，21世紀開始，聯合國希望會員國都能將人權的普世價值，全面融入下一代教育跟成長，因此他們才擬定方案，要加速校園人權教育普及跟深化。

教育部長潘文忠表示，教育部設置人權教育工作小組，推動人權教育政策，營造校園人權環境。他也特別提到學生參與課綱微調，世界各國都曾懷疑過台灣真的要這樣做嗎？學生能擔任這樣的角色嗎？但其實這些學生參與都很投入，雖不見得像專家一樣熟悉，但願意努力學習跟參與，是很重要的一步。

國家人權委員會今年推出「世界人權教育方案」，第一階段要將人權教育納入中小學系統。民國111年至民國112年起，逐步規劃在中小學校長在職班、校長主任回流班中開設20學時人權教育課程，並強化一線教師人權觀念教育，使人權觀念落實在校園中。

會後陳菊接受媒體採訪時，媒體問及香港首次引《國安法》封鎖網站，出現港版「防火長城」，連民進黨的網站都不能看，對此，陳菊表示自己在國家人權委員會要超越黨派，不能代表民進黨發言；她也說，國家人權委員會會關心所有人權受害者，關心人權追求上所遇到的障礙，至於個別部分，「我們沒有評論。」

媒體也追問謝長廷屢次在臉書指控台灣排放核廢水的事，陳菊則說，監察權是事後權，對於目前進行中的任何事情都還需要了解，目前還在了解中，所以沒有評論。

(中時 )