台中市議員李中26日批判市政府交通局態度散漫，捷運場站的聯開招生作業，自上一任王義川局長開始就緩慢無比，不管是能力不足還是缺乏效率，都讓原本有心參與的廠商信心不足，相關作業若不加速，恐會讓市長施政成績受到衝擊。

交通局指出，隨著捷運綠線通車、捷運藍線進入綜合規劃，捷運橘線進行可行性研究等題材效應發酵，軌道商機不斷浮現。

李中拿出資料表示，捷運G9與G9-1站的聯開招標，108年7月辦理招商公告，可能是因為招標條件太嚴苛，所以沒有廠商願意投標，現在已經過了一年多，要等到今年下半年才辦理第二次招商，這樣的時程實在太緩慢。交通局的應變態度實在太差，讓原先的合作廠商沒有任何信心，已經表態想要請市政府乾脆徵收土地，不和市政府一起做聯合開發了。

李中表示，如果聯開的招商條件太嚴格，交通局應該檢討標單定一個基本條件就好，像地政局標售土地那樣，廠商如果覺得有商機、有價值，自然就會高額競標，到時候市政府回收的資金會更多。

李中要求市政府要加快招標速度，讓捷運站的開發能加速實現，這樣中捷公司才能只虧為盈，市民也才能夠享受到開發的成果。不要一拖再拖，這樣會影響市長的施政成績。

交通局指出，市政府站2處基地推案時機已臻成熟，市府已著手進行招商前準備，預計7、8月可推出招商，同時也針對過去招商條件滾動檢討，加強訪商宣傳作業，針對潛在投資人於投標時遭遇難題給予行政協助，期能於後續市政府站推案招商時順利徵得投資人。

(中時 )