搶攻母親節檔期，瓦城泰統集團火力全開，動元旗下品牌包含瓦城、非常泰、1010湘、時時香，各品牌精選明星菜色推出「母親節限定套餐」。有鑑於去年母親節外帶組數攀升，今年更首度開放LINE官方帳號《母親節套餐預訂服務》，直接打開【wa10瓦城】LINE官方帳號，就可以直接完成各品牌母親節套餐線上預訂、自取服務。

瓦城表示，套餐選擇超多元，依據不同人數，各品牌每套2,320元至6,399元不等；除此之外，即日起至5／23(日)訂購母親節套餐，不論內用或外帶即贈該品牌「$288媽咪年中加菜金」；線上預訂再贈$200折扣優惠碼，下次消費還可省荷包！選瓦城套餐再贈品牌帆布袋1個。同期間旗下新泰式麵食大心，也推出「大心與妳絕配 2人餐」。

瓦城指出，去年單就母親節當週六日兩天，集團來客人次即達8萬3千人，顯示母親節就是要到瓦城慶祝，已是許多家庭的既定行程，五月勞動連假與母親節檔期即將來臨，看好今年國旅市場發展、聚餐需求暢旺，旗下餐廳全台門市也將陸續訂位額滿。

瓦城於去年推出30週年慶「愛瓦城金句投稿」活動，邀請顧客寫下來用餐的美好回憶，獲得近七萬份的熱烈投稿，最終有一千名入選金句。近期選出三則美好金句發展翻拍成品牌形象廣告，以「瓦城酸甜辣三部曲」3支各約一分鐘的影片，訴說三段不同的人生故事，將酸辣甜融入情節，以味蕾的記憶串起人生最美的味道，引人共感，也傳遞出全新的品牌形象。

(中時 )