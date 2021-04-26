台灣電力公司第二核能發電廠機組除役計畫進行中，卻因新北市環保局否准營建工地廢水削減計畫，導致工程卡關。台電提起行政訴訟，台北高等行政法院判撤銷原處分，環保局應作成核准行政處分，可上訴。

台電實施「核二廠用過核燃料中期貯存設施興建計畫」，其中的「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，環保局通知要求補正水土保持計畫有效證明文件，但台電逾補正期限仍未檢附，2019年10月15日遭到否准，導致工程無法進行。

台電提告主張，根據《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》，廢水削減計畫不必檢附水保計畫有效文件，環保局是增加法律沒有的限制；而就水保許可展延的申請案，新北市府多次違法否准，環保局再以水保證明文件為前提否准廢水削減計畫，讓2個不同計畫案永遠無法被通過，有濫用裁量情事。

環保局抗辯，營建工地應設置沉砂池，收集處理降雨及洗車平台產生的廢水，而沉砂池規格是廢水削減計畫必填項目，與水保技術規範中的沉砂設施、滯洪設施相關，要求檢附水保證明文件，是為審查計畫完整性，並無違法。

北高行指出，台電申請文件中，同時檢附經濟部同意開發的函文、原能會同意的安全分析報告與建照、環保署同意備查的函文及農委會核發的水保許可資料，環保局並未說明這些資料為何無效，難認台電欠缺「目的事業主管機關核發之證明文件影本」。

北高行並指，有效行政處分在未經撤銷、廢止或因其他事由失效前，包括法院在內，所有國家機關都應尊重，因此，原則上要尊重經濟部、原能會核給的開發許可；況且，申報管理辦法確實未要求檢附水保許可文件，水保計畫核准與否，不能做作為廢水削減計畫准駁的判定條件。

北高行認為，廢水削減計畫與水保許可應屬平行的管制許可程序，沒必要等待另一管制程序許可，以免造成延宕而妨害行政程序利益；新北市政府要求廢水削減計畫先核准，水保許可才能展延，環保局卻要求水保許可有效文件，才核准廢水削減計畫，讓2項許可陷入循環否准、永遠無法准許的不合理狀態，因此判決撤銷原處分，環保局應作成核准的行政處分。

(中時 )