國聚生活家與國家地理雜誌首度合作，邀請國聚家人們，一同探索人類與生態新關係。（國聚提供／盧金足台中傳真）

親子共學課程從玩樂中學習，以自然為師，學習環境永續。（國聚提供／盧金足台中傳真）

台灣西海岸珍貴生態保護區，被譽為台中海線瑰寶的高美溼地，國聚生活家與國家地理雜誌首度合作，邀請社區探索人類與生態新關係，首發活動前往生態新樂園高美溼地，深度親近大自然，上了一堂寶貴的生態課。

位於清水大甲溪出海口南側，廣達1500公頃的高美溼地，擁有極豐富的生態景觀，今年「國聚家庭日」創新主題，結合國家地理雜誌，將於十月進行路跑活動─邀請國聚住戶為瀕危動物、生態保育、健康而跑。

此外，也推出系列生態保育課程，精心設計的親子共學課程，玩樂中學習，以自然為師，學習環境永續。並邀請四度榮獲金鼎獎的黃一峯老師以及吳尊賢老師，帶領認識溼地生態、為親子創造最具大自然的回憶。

行善與永續環境，搭起公益共好橋梁！國聚建設在建築本業中穩健、用心經營，對熱心投入公益與社會企業責任，此次活動採用公益團體「瑪利MAMA」的感恩餐盒。

在響應全球性「綠色能源」環保趨勢中，去年開始，已在新建案停車空間導入電動車充電系統，用心營造人文與人情味的鄰里生活；打造社區公共領域的自然生態、照護永續的環境之美，以國聚生活家團隊經營社區服務系統。

身為台中在地建築業者的國聚建設，參與城市發展經歷，也預見大未來發展與需求，提前啟動最具發展潛力新興區域的核心布局，今年推案計畫涵蓋水湳經貿、中科、精科、興大特區等四大精華核心區，在產業、人口、生活機能、交通、未來性等，具備相當成熟的利基，將啟動黃金爆發期的明星區。

(中時 )