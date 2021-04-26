4月邁入春季尾聲，而5月更是生機勃勃、光芒四射的季節，搜狐網命理專欄點名，獅子座、雙魚座、金牛座、天秤座及白羊座的人最有出色的桃花運，有機會在5月獲得美好甜蜜的愛情。

▍第一名 獅子座

獅子座進入5月後，有天喜桃花入命，喜歡他們的人會越來越多，甚至還會出現多人爭搶的情況。再加上獅子座平易近人，性格特質非常討人喜歡，所以獅子座的人氣在5月可說是暴漲，好好挑一個對象談場轟轟烈烈的戀愛吧！

▍第二名 雙魚座

雙魚座在5月的運勢非常好，不管是在生活或工作上都會有好結果，他們可能會遇到紅鸞星動，這段時間的人緣會變得非常好，桃花運超旺盛，加上身邊的異性都很可靠，機會難得不可錯過！

▍第三名 金牛座

金牛座今年的整體運勢都不差，而5月正是金牛座的桃花月，貴人加身自然使他們運勢上升，只要金牛座能夠抓住機會，是非常有希望能夠脫單的！只要好好把握，愛情會如約而至，可以說是春風正得意。

▍第四名 天秤座

天秤座5月桃花運不差，但也要多加小心，因為今年5月對於天秤座而言，將是一個愛恨交織的季節，會在他們想要的時候及時出現，再加上天秤座擅長與他人交流，有著相當出色的交際能力，在紅鸞星的加持下，可以在這一年中保持感情運勢的穩定。

▍第五名 白羊座

5月白羊座進入「三合貴人」之大吉運，不管走到哪裡，身邊總會有異性關注他，整個人的自信心也增強了許多。特別是在職場上一直努力工作的白羊座人，單身者請不要埋頭工作，只要主動積極一點，好好把握住好運，愛神一定會眷顧你。

(中時新聞網)