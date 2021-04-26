為提供桃園市復興鄉巴陵地區居民及遊客加油服務，中油配合桃園市政府便民政策進行「巴陵加油站下邊坡補強工程」以提高用地安全，歷經6年規劃與施工，26日舉行工程竣工暨巴陵加油站開工典禮。中油表示，下邊坡工程完工，將展開巴陵加油站興建工程，預計112年中完工，提供桃園市復興區後山加油服務。

中油表示，巴陵加油站位於海拔604公尺的山區，距離最近的復興加油站30.2公里，約50分鐘的車程；過去加油不易，中油身為國營事業，善盡企業責任，透過實際行動來改善偏遠地區居民用油需求，提升對偏鄉原住民的關懷。

歷經多年規劃、環境影響評估及施工，下巴陵地區邊坡補強工程竣工暨加油站開工典禮，包括桃園市市長鄭文燦、議長邱奕勝、中油代董事長李順欽、桃園市政府原住民族行政局局長林日龍及多名當地人士參與見證。

李順欽指出，復興區的最主要道路為台七線北橫公路，居民要加油只能到前山的復興加油站，104年起配合桃園市政府的便民政策，規劃於復興區下巴陵段設置巴陵加油站，但為加油站用地安全，由中油支應工程費用，桃園市政府原住民行政局設計發包施工進行下邊坡補強工程。

李順欽說，邊坡工程竣工後不僅可提升加油站用地穩定性，未來對加油站設置與營運也具有相當實質助益及安全，如發包及工程進行順利，預計可於112年中為桃園市復興區後山周邊地區包括卡拉、光華及新興等部落提供加油服務。

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