新北市長侯友宜今（26日）出席林口區東勢市場銀髮俱樂部啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）出席林口區東勢市場銀髮俱樂部啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）出席林口區東勢市場銀髮俱樂部啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）出席林口區東勢市場銀髮俱樂部啟用典禮，祝福長者享受在地樂活空間及志工送餐服務。侯盼改造後的六星級環境成為一個健康開心的好所在。此外，志工送餐用心到讓長者感動，有3位長者自己打了鑰匙交給志工，方便志工進門。

林口區由於機場捷運、世大運、三井Outlet進駐等大型建設和商業機能，近年人口快速成長，目前已超過12萬2000人，其中65歲以上長者有1萬4千多人。

市府為了照顧銀髮長者，在東勢市場設置銀髮俱樂部3.0，亦即具有社區照顧關懷據點和巷弄長照站的功能，並由東南社區發展協會進場服務，每周一至周五提供健康促進課程和共餐、送餐等，尤其設置新穎先進的中央餐廚，讓過去在戶外搭棚子幫長者備餐的志工們「足甘心耶！」

侯友宜說，市府利用東勢市場的2樓空間成立銀髮俱樂部3.0，開設多元銀髮課程，打造明亮衛生的中央廚房，讓長者享受六星級服務。侯友宜也特別感謝志工們協助送餐，其中東南社區發展協會更是持續送餐服務長達14年，中央廚房的優質環境同時造福大廚們及用餐的長者。

侯友宜在致詞時也表示，新北市老年人口已超過62萬人，每年還持續以3至4萬的速度增加，為照顧好銀髮長者，市府會持續推動里里銀髮俱樂部，並逐步提升功能，目前全市銀髮俱樂部1.0有940處，2.0到4.0有449處，這些都是要提供長者開心唱歌、泡茶、共餐、運動、健康樂活使用。

東南社區發展協會理事長薛純良表示，協會在前任理事長張文聰任內便已開始為區內獨居長者送餐，每周一至週五，迄今有14年歷史，一年要送出近2萬個便當，都是由志工自己張羅，每天透早就要去市場買菜備料，近年有社會局提供的惜食蔬果和肉品補充，志工送餐用心到讓長者感動，有3位長者自己打了鑰匙交給志工，方便志工進門。

志工陳錦琴表示，她和另位志工林月卿會送餐到國宅內的洪奶奶家，由於奶奶獨居，加上行動不便，必須拄著拐杖，怕她們按門鈴等太久，奶奶居然打了一把鑰匙交給她們送餐專用。另有志工分享，在送餐發現有獨居長者屋內凌亂，堆積太多廢棄物，會另外媒合志工幫忙打掃整理。

社會局長張錦麗、林口區長藍品畯、立委洪孟楷、市議員蔡淑君及當地多位里長均蒞臨參加啟用儀式。侯友宜也特別感謝蔡淑君議員在籌備期間的全力協助，甚至動用自己的議員配合款，幫忙中央餐廚等硬體設備建置。

(中時 )