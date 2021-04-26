2020.12.05 台灣大搜索／小開無意娶！阿嬤級凶手殺小鮮肉男友 循"筋脈"放血分屍

黃靖雯供稱因不堪金錢及感情糾紛而痛下殺手，被捕後情緒崩潰懊悔不已。（中時資料照 范揚光攝）

是什麼樣的金錢與感情的糾葛，讓一名46歲、已經當阿嬤的女子痛下狠手，下藥迷昏小她11歲的小開男友，還冷靜地放血分屍，最後運到山區焚燒、掩埋？

2014年4月，台中豐原發生駭人的小開分屍案，被害男子藍坤俞是研磨工廠小開，與大他11歲的大陸籍女友黃靖雯在豐原區的1棟大樓內同居。當時藍坤俞失蹤多日，家屬憂心報案。

警方追查發現驚人案情，黃女供稱，藍男在2年前開設公司，邀她投資新台幣100多萬元、擔保1500萬元，並承諾投資每百萬可分紅利20萬元，盈餘可配股等條件，但公司賺錢卻都未分紅給她；加上懷孕後死胎、兩人對於賣掉房子等問題起爭執，黃女心中埋下殺機。

於是黃女預先買了行凶要用的菜刀和尖刀，再利用自己到醫院就診的處方箋取得安眠藥，2014年4月27日凌晨，趁藍男洗澡時，將10顆安眠藥摻入紅茶讓藍男喝下昏迷。為了避免家中出現血跡反應，黃女在浴室鋪大塑膠布，再將藍男放在大浴盆裏，用宛如宰殺雞鴨般的手法放血肢解，分屍6大塊後用大包包運出大樓。

黃女犯案手法縝密，早在2個月前就偷學開車，旁人和男友都不知情。她在殺人前先租了一部車，預先擺放在所住大樓對面，將屍塊分裝塑膠袋還用衣服包裹再放進大包包，分5次騎摩托車把塑膠袋運到汽車上。

黃女知道警方會追查大包包的去向，狡猾地將屍塊另外包裝，分次裝在包包裏運出，大背包中還放有不少的舊衣物，製造她只是將衣物搬到自己開設美容院的假相，再將屍塊取出後棄置在石岡自來水廠後方的產業道路。

為了徹底毀屍滅跡，黃女還淋上汽油焚燒屍塊，再以土掩埋後上方還鋪上雜草樹枝，心思細密令人膽寒。

台中地院審理，考量黃女坦承犯行，多次提出自白書深表懺悔，依殺人罪判其無期徒刑；上訴最高法院，法官痛斥黃女視人命如雞鴨般砍剁，惡性重大，但考量她仍有教化可能，駁回上訴，判處無期徒刑確定，讓她逃過一死。

(中時新聞網)