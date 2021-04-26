美國國家航空暨太空總署（NASA）迷你直升機「創新號」（Ingenuity）今天成功完成火星上第3趟旅程，這回飛得更遠，速度也比前兩次要快，速度最快時達每秒2公尺。

法新社報導，創新號頭兩次飛行都在這顆紅色星球地表上空盤旋，這次最新的飛行距離則為50公尺，秒速達2公尺。

創新號計畫執行主管雷佛瑞（Dave Lavery）說：「今天的飛行一如我們計畫，不過仍充滿驚奇。」

負責搭載這架重1.8公斤旋翼機創新號上火星的「毅力號」（Perseverance）火星探測車，也拍下創新號為時80秒的第3次飛行。NASA今天表示，這段影片將在接下來幾天內傳回地球。

這趟水平飛行是在測試創新號的自動導航系統，根據事先收到的資訊完成飛行路線。

NASA在關於這趟飛行任務的聲明中表示：「創新號若飛得太快，飛行演算法將無法追蹤火星地表特徵。」

創新號飛行任務具有挑戰性，因為火星環境迥異於地球，其中最困難的就是大氣稀薄，大氣壓力不及地球1%。

這意味著創新號約122公分長的旋翼每分鐘必須達到2400轉才能升高，約為地球直升機的5倍之多。

NASA宣布正在準備展開第4次飛行任務。團隊為了測試創新號的極限，每次規劃的飛行都會增加困難度。

創新號實驗將在1個月內結束，好讓毅力號回歸主要任務：探索火星上古老微生物的生命蹤跡。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1100426

(中央社)