新加坡交通部長王乙康今天證實，新加坡已提議與台灣建立航空旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明；目前台灣當局正在研議中，希望很快可以獲得台方回覆。

王乙康今天舉行記者會宣布，新加坡與香港已決定將5月26日訂為啟動航空旅遊泡泡（air travel bubble ）的日期。這將是新加坡首個旅遊泡泡，新加坡-香港旅遊泡泡原訂去年11月22日上路，但隨後因香港疫情升溫而暫緩實施。

媒體問及，新加坡接下來將優先與哪些國家建立旅遊泡泡？王乙康回應表示，新加坡已單向對來自紐西蘭、澳洲、台灣、中國等地的旅客開放，旅客僅須在抵星後接受病毒檢測，無須隔離。

他說，目前沒有證據顯示來自這些地方的旅客入境新加坡後導致社區案例出現，因此，「這些自然是我們希望建立航空旅遊泡泡的夥伴」。

至於新加坡與台灣洽談旅遊泡泡的進度，王乙康回覆中央社記者詢問時表示，新加坡已向台灣提議建立旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明，「台灣當局正在研議」，希望很快會有答覆。

新加坡自去年12月18日起，解除對來自台灣旅客的入境限制。旅客行前需要先申請「航空通行證」（ATP），抵星後須在機場接受病毒檢測，若結果呈陰性就無須隔離。

此外，繼台灣與帛琉旅遊泡泡4月初成行後，外界關心台灣的下一個旅遊泡泡。台灣觀光局日前點名越南、關島、夏威夷、菲律賓、馬來西亞、新加坡積極洽談。（編輯：陳惠珍）1100426

(中央社)