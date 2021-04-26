副總統賴清德日前出席一場獨派活動，強調台灣是「主權獨立國家，主權與中國互不隸屬」。對此，港媒發現賴清德參加這場活動，總統府事先沒有公開，會後也未發布新聞稿，府方似乎不願意替賴的說法背書。

據《中國時報》昨（25日）報導，以獨派為主的台灣國家聯盟昨舉辦「海內外台灣國是會議」，討論國家正常化等議題，總統蔡英文在書面致詞時表示，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。

賴清德則親自出席這場活動，並重申「台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬，這是不爭的事實」，台灣的前途只有國家的主人、台灣2300萬人有權力決定，任何一個人、任何一個政黨、任何一個國家都沒有這個權力，這是不變的主張。

他更提出台灣人的六大使命，包括捍衛主權的完整；維護民主自由人權的生活方式；造福台灣人民；維持台灣人民決定未來自己前途的選擇權；穩定兩岸和平發展；維護印太地區的和平發展等。

對此，港媒《中評網》指出，賴清德出席這場獨派活動，及所發表的言論，依舊維持過去的論述，顯示賴不因其副總統身分和國際趨勢變化而有所改變，這似乎也給蔡英文出了難題；評論更觀察到，「這場活動總統府事先沒有公開，會後也未發布新聞稿，顯然府方不願意替賴的說法背書」。

此外，桃園市長鄭文燦23日出席新興民族文教基金的餐會活動，該報導指出，這個基金會是民進黨前主席許信良所創設，許算是民進黨內的主和派，而鄭的兩岸路線與和賴清德相較，比較模糊，也像跟著蔡的步伐，謹慎因應兩岸局勢。

(中時新聞網)